林明禎大啖刈包 母女同台堪稱「最高顏值姐妹」

林明禎(右)與媽媽相約下廚，母女倆同台相當吸睛。(KKBOX提供)

李建軒(右)邀爸爸康雷一起出席「美食 X 電音」活動。(KKBOX提供)

KKBOX日前舉辦「music on the table 音樂上桌」派對，邀來樂壇2組親子檔：林明禎與林媽媽、李建軒與爸爸康雷同樂下廚，4人與主廚一起烹調「鮮魚刈包與花椒酸甜醬」料理，現場更有DJ播放電子音樂炒熱氣氛，大家開心直呼：「太過癮了！真是視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺五感體驗的一晚。」

林明禎27日將推出新EP《#Me》，林媽媽特別從馬來西亞飛來打氣，林媽媽一頭烏黑長髮和凍齡臉孔亮麗現身，被誇讚為「最高顏值姐妹」。

林明禎嚐到主廚特調的花椒醬，驚呼「醬棒」，李建軒卻故意聽成「James Bond」，耍冷說「007在哪？」有趣的是，美味鮮魚刈包才一上桌，林明禎便激動地大快朵頤，主廚虧她吃相「很兇猛」，她立刻改以「慢動作」裝酷耍狠吃刈包。

李建軒聽著音樂搖擺做菜，陶醉形容「腳尖不自覺一直動起來」，他平時會做早午餐給爸爸康雷和媽媽張鴻吃，雖自認廚藝不俗，但主廚的好手藝讓他甘拜下風，大推「很優，是神級」，誓言要把這道創意菜學起來，回去要孝親做給家人品嘗。

(中時)