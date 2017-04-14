台中文創園區文創工坊 徵選暑期實習生

位於台中文化創意產業園區的1916文創工坊，已集結49家文創業者，今年暑期推出「以工換技」實習，共開出43個實習名額，歡迎對手作、設計、美術及行銷企劃等領域有興趣的大專院校學子報名參加徵選。

文化部文化資產局表示，1916文創工坊邀集藝術、技藝及文創類工作者進駐，目前園區已有49家文創業者進駐，為了讓台灣藝術及技藝持續傳承，今年規劃暑期學生實習活動，提供國內大專院校學生技能體驗與校外實習的機會。

文化部文化資產局指出，透過商品DIY、彩繪、手作及攝影等文創專業技能交流，可讓學生體驗文創產業的營運管理、櫃台接待、行銷等經驗，並可取得實習證明。

主辦單位將舉辦四場實習媒合說明會，即日起至5月19日受理報名。

(中時)