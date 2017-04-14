聯大工設系畢業展 建築系與倫敦大學合辦講座
國立聯合大學工業設計學系畢業成果展，14日起在公弢樓展場舉行，呈現歷經4年學習與磨練成果，內容兼具文化傳統創新、使用者問題改善及工藝美感藝術等，今年更首度有醫療輔具參展，與校方朝醫療工業發展趨勢契合。
另外，聯大在建築系主任林妝鴻及助理教授吳細顏穿針引線下，首次接軌世界排名前10大建築名校倫敦大學學院（UCL）巴特雷建築學院，15日將在八甲校區舉辦4場精彩講座，讓世界名校不再遙不可及。
副校長侯帝光表示，工業設計系畢業生都身懷絕技，設計的作品有故事也有感動，希望畢業後擁有強而有力的團結合作，持續學習、維持身心健康及倫理道德觀念。
院長吳桂陽解釋展出主題「回本」說，就是未來身懷一技，回到設計的本質；聯大目前主要朝醫學工業大學發展，工設系學生作品也慢慢朝向醫學工業相關產品設計，像城市通用電動車可適用一般人和輪椅族，還有兼具實用與急救用途的球袋等。
106級畢業成果發表展以「人的需求」尋找，從「心」出發，在產品原貌裡變化，以使用者為核心，將發想概念與設計方法呈現出完美的產品。而產品千變萬化，但挖掘產品根本的問題，剖析潛在的需求，讓設計來回反覆思考，突破框架使得設計作為人與物溝通的橋梁，觸發人與物深切感受，回歸人的需求、產品的本質，讓心充滿悸動，讓設計更有價值，是此次展覽欲傳達給大眾的概念。
(中時)
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