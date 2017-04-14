50元油飯竊案 警方偵破

警方調閱監視器，立即查出偷竊李小姐油飯的嫌犯。（黃文博翻攝）

南市三分局安中派出所13日接獲李小姐報案，指她放置於機車踏墊掛鉤上的50元油飯於11日遭竊。

警方受理後，即積極調閱監視器影像，發現一名陳姓男子涉嫌重大，並鎖定犯案機車車號，循線追查得知陳男住在安定，經通知陳男到所說明，其坦承不諱，全案依竊盜罪偵辦中。

經警了解，56歲陳嫌只因肚子餓，經過郵局時碰巧發現機車上有油飯，一念之差順手牽羊而鑄下大錯，李小姐因帶著幼兒，又有其他事情待辦，故於13日才至安中所報案。

分局長戴崇賢表示，儘管案件再小，只要與市民有關，警方都會積極偵辦，讓市民安心。

(中時)