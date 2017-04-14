另類台法戰爭 23日屏東演藝廳精彩上演
一度被外界擔心成為蚊子館的屏東演藝廳，開幕後大小演出多開出紅盤，平均售票率高達9成，吸引國立台灣交響樂團及法國國家土魯斯管弦樂團青睞，相繼安排演出，巧合的是，2團檔期皆選在23日，分別是午場及晚場，屏縣府文化處長吳錦發保證，將是精彩的台法音樂大戰。
屏縣府文化處長吳錦發指出，一天2場重量級樂團演出，無論彩排準備或是售票，在在考驗工作人員，這將是屏東演藝廳面臨首次全天飽和演出，從上午排演，緊接下午演出，再清場、布場，中間不容一丁點差錯，難度極高。
國立台灣交響樂團團長劉玄詠更定調這是場音樂界的「台法戰爭」，輸人不輸陣，他強調，當天指揮家陳美安早在2005年即獲得馬爾科國際指揮大賽冠軍，是該獎項40年來唯一女性首獎得主，2015年又被《音樂美國》雜誌評選為年度30位音樂界最具影響力的人物之一，目前是芝加哥小交響樂團音樂總監。
除了指揮家是一大賣點外，陳美安還將與來自西班牙的雙簧管演奏家奎羅合作演出，奎羅於2007年摘下ARD慕尼黑音樂大賽金牌，當時年僅20歲，從此在國際樂壇大放異彩，目前擔任巴伐利亞廣播交響樂團雙簧管首席，是世界公認最優秀的雙簧管青年演奏家。
劉玄詠進一步指出，當天國台交將帶來高大宜的「嘉蘭塔之舞」與斯特拉溫斯基的「彼得洛希卡」等作品，演出難度很高，表演精彩可期。
(中時)
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