山東棗莊市經貿團參訪南投 副縣長歡迎交流
大陸山東省棗莊市經貿訪問團，14日由副市長周宗安帶領，到南投縣進行考察，並至縣府拜會；副縣長陳正昇代表接見，縣長林明溱也特別到場致贈南投好茶紀念品，期待雙方未來有更多互動與交流。
林明溱表示，兩岸之間，不論是經貿往來或是觀光旅遊，未來希望也都能夠持續，唯有加強雙方的交流互動，透過密切的交流合作，才能促進兩岸的和平與發展。
陳正昇則指出，山東省這幾年陸續與南投縣交流互動，今年初，山東省文化廳也為南投帶來精采的非物質文化遺產展演，不論是農業、觀光旅遊、經濟貿易或藝術文化等層面，未來都很有發展交流的機會。
棗莊市副市長周宗安表示，棗莊市位於山東最南部，人口約385萬人，具有悠久的歷史，有出名的台兒莊古城等風景名勝區，也是中國最早的煤礦工業城市之一，還有面積廣大的微山湖，與正在開發的荷花溼地；對於以日月潭聞名的南投縣，他們非常有興趣能夠交流，學習風景區的經營管理與開發。
周宗安等人此行，以招商投資為目地，由於棗莊市的機械機具加工業非常發達，所以陸續到中部各縣市企業廠商參訪，希望能吸引更多廠商到棗莊市投資設廠，也歡迎南投的廠商到棗莊市考察投資環境。
(中時)
關鍵字：山東省棗莊市經貿訪問團、南投縣、林明溱、陳正昇
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