男偷3部車行搶 3天就被逮

警方1天內調閱上百支監視器，逐一過濾畫面研判歹徒行經路線，終於鎖定到有毒品、搶奪、竊盜等前科的蔡男。 (劉宥廷翻攝)

蔡男供稱，因沒有工作又毒癮復發，只好鋌而走險，偷了3部車就是要讓警方難以追查，沒想到，這麼快就被抓到。 (劉宥廷翻攝)

45歲蔡姓男子日前趁被害人停車時，持安全帽襲擊趁機搶奪其脖子上金項鍊，高市警方追查，發現蔡男為躲避追緝，一連竊取3部機車，讓警難以追蹤，自以為可瞞天過海，不料，警調閱百支監視器仍鎖定他行蹤，72小時內將人逮獲，訊後依強盜、竊盜罪送辦。

新興區忠孝一路旁巷內7日發生1起強盜案件，被害民眾停車時遭男子持安全帽攻擊頭部，導致其暈眩之際，脖子上的金項鍊被強行奪走，轄區五福二路派出所獲報，隨即成立專案小組展開調查；但警方以車追人，發現做案車輛都是贓車。

警方1天內調閱上百支監視器，逐一過濾畫面研判歹徒行經路線，終於鎖定到有毒品、搶奪、竊盜等前科的蔡男；警方追查驚見，蔡男生性狡猾，先在左營區榮總醫院附近行竊1部機車後，沿途又轉至三民區等地分別竊取另2部機車，且其偷竊手法相當老練，約10多秒就能成功竊走機車。

警方指出，蔡男當天下午3時一連竊取3部機車，再到新興區巷內行搶，疑為躲避警追緝，但百密總有一疏，監視器拍到蔡下午4時返家畫面，穿著特徵、行竊機車及強盜金項鍊都相符，成了令他百口莫辯的鐵證。

警方向法院申請拘票，10日突襲蔡男住處將人逮捕；蔡男供稱，因沒有工作又毒癮復發，只好鋌而走險，偷了3部車就是要讓警方難以追查，沒想到，這麼快就被抓到。

(中時)