打造風光大縣 蔡英文：彰化將有捷運
總統蔡英文今天下午出席彰化「風光大縣暨綠能招商成果發表會」，蔡英文表示，彰化綠電招商投資超過1兆，未來將轉化成訂單，推向產業新時代，來這裡就要來宣示，打造風光大縣，中央和地方會一起攜手、一起打拚。
蔡英文表示，要發展離岸風變，要有完善的維運碼頭，建構綠電第三方驗證中心，中央會透過前瞻基礎建設的特別預算，把這些發展綠能所需要的軟硬體做好。彰化的風力、日照，是彰化的財富，看到縣府兩年多來打拚綠能，要給縣府團隊一個鼓勵。
除了打造風光大縣，蔡英文說，鄉親關心交通建設，來這裡也要宣布彰化即將有捷運，將啟動台中捷運綠線北彰化延伸段，後續軌道建設包括輕軌在內，都會評估予以協助。
此外，在南彰化會把彰化高鐵和台鐵連接起來，不只有助於南彰化鄉鎮發展，也鼓勵更多民眾從彰化高鐵站搭集集支線，到南投觀光。
蔡英文強調，國家前瞻基礎建設是超越縣市，要把台灣不同特色的發展出來，帶動國家整體進步的進步，彰化縣找到自己的定位，中央會攜手打拚，帶動彰化有嶄新未來，並預告下星期六全中運要開戰了，一起來加油，到彰化吃小吃、看風景，體驗彰化的魅力。
魏明谷表示，彰化擁有全世界最好的風場，未來將在彰化外海蓋800到1000支風力機組，成立電力公司，為全民創造財富，風場吸引超過1兆投資，年底可完成環評，預計4年後就會商轉，屆期每年50到100支成長。
魏明谷說，彰化漁港轉型風電運維碼頭，經費要25億，此外，相關人才訓練要在彰化大學進行，並掌握碳權交易，培養技術、人才，才不會讓天然能源被掠奪，留住資金來，財富才能共享。
(中時)
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