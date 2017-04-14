吃飯也要配3C 超過七成民眾淪陷

民眾愈加習慣３Ｃ產品混合使用，成長率是3年成長3倍！（資料來源：資策會）

年輕媽媽要讓小朋友乖乖坐好吃飯，現在最便利的方法是翻開iPad、叫出youtube，點開幾個小孩偏愛的卡通片，一切搞定，年輕媽媽自己則可以一邊餵飯、一邊滑手機！

資訊專家說，這已經是台灣人的通用作法，青少年、上班族、銀髮族，不分男女老少，上班、路上走，回到家，滑手機、看電視、盯電腦，跨螢行為，似乎儼然已成為「全民運動」！

資策會創新應用服務研究所(創研所)FIND團隊今天表示，超過七成的消費者會一邊看電視、一邊滑手機，不但較2015年的使用行為比例高出1倍以上，甚至是2014年的3倍之多，突顯出臺灣消費者對於數位裝置的熱衷程度。

上述數據，來自於今天公佈的2016年下半年消費者使用數位裝置的調查報告，資策會表示，臺灣消費者擁有智慧型手機已超過九成，每個人平均擁有3.6個數位裝置。

在使用上，不管男生、女生，逾五成最喜愛同時看電視、並使用行動裝置即時通訊軟體聊天、或瀏覽社群網站；其次，男生邊看電視、邊使用行動裝置的習慣，偏好玩遊戲的比率最高，超過四成，女性朋友們則熱衷逛購物網站，近三成會邊看電視、邊上手機選購。

(工商)