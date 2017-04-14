東京銀座6丁目新地標「GINZA SIX」曝光
東京銀座6丁目高級地段的新地標「GINZA SIX」大樓14日正式曝光，這是銀座地區最大型的都更案、最大的複合商業設施，地下6層至地上13層的大樓內，有8個、達4萬7千平方尺的商業樓層，進駐的241家店當中，有過半都是國際知名品牌的旗艦店。
「GINZA SIX」是利用包括銀座松坂屋百貨舊址在內，將跨街道的兩個區塊重劃結合成的，由東京都中央區、J.FRONT控股、森大樓、法國名牌LVMH等企業共同聯手的銀座最大型都更案。腹地面積約9080平方公尺，56公尺高的大樓內包括商店、辦公室、文化設施、防災倉庫、屋頂庭園等。
建築物由日本名建築師谷口吉生設計，室內裝潢則請到法國設計師Gwenael Nicolas設計，中庭2到5樓的挑高和風設計中，展示著日本前衛藝術家草間彌生的最新作品。在銀座中央通路旁是Dior、FENDI等名牌旗艦店。
6樓有占地700坪的「銀座蔦屋書店」標榜的是與藝術和日本文化結合，有高達6公尺的書架林立，展示著蜷川實花、杉本博司等人的藝術作品，裝潢中洋溢藝術氣息，還有星巴客咖啡廳和畫廊讓愛書人流連忘返。
書店內展示著約50種從世界各地蒐集來的、號稱世界第一的藝術大書，70公分長、40公分寬的大書(BIG BOOK)重達40公斤，每本售價約30至40萬日圓，是書店的特色之一。日本工匠藝術展示區內有日本武士刀及相關書籍，還可替客人訂做武士刀。
北海道知名的伴手禮「白色戀人」夾心巧克力的廠商「石屋商事」首度在北海道之外設專櫃，位於地下2樓的專櫃還推出銀座限定版的夾心餅乾等伴手禮。地下3樓設有日本傳統藝術能樂的據點「觀世能樂堂」，防災倉庫內還備有3000人3天所需的糧食和水，可供附近居民和顧客避難。
「GINZA SIX」將於20日開幕，為了迎接海外顧客，備有遊覽車上下車處、觀光服務諮詢中心、退稅服務處以及由羅森便利超商經營的日本全國禮品店。
(中時)
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