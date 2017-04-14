東京銀座6丁目新地標「GINZA SIX」曝光

東京銀座6丁目高級地段的新地標「GINZA SIX」複合型商業大樓的中庭挑高裝飾著日本前衛藝術家草間彌生的最新作品。(黃菁菁攝)

東京銀座6丁目高級地段的新地標「GINZA SIX」複合型商業大樓4月20日即將開幕，建築物是由日本名建築師谷口吉生設計。(黃菁菁攝)

東京銀座6丁目高級地段的新地標「GINZA SIX」複合型商業大樓4月20日即將開幕。(黃菁菁攝)

位於「GINZA SIX」大樓6樓的「銀座蔦屋書店」標榜的是與藝術與日本文化結合，展示著蜷川實花、杉本博司等人的藝術作品，裝潢中充滿藝術氣息。(黃菁菁攝)

位於「GINZA SIX」大樓6樓的「銀座蔦屋書店」有代客訂做武士刀的服務。(黃菁菁攝)

位於「GINZA SIX」大樓6樓的「銀座蔦屋書店」有賣重達40公斤的藝術大書刀。(黃菁菁攝)

東京銀座6丁目「GINZA SIX」大樓內有「白色戀人」夾心巧克力的廠商「石屋商事」首度在北海道之外設的專櫃及銀座限定版商品。(黃菁菁攝)

東京銀座6丁目「GINZA SIX」大樓地下1樓有許多知名的美容、健身專門店，會員制的健身房裡可邊健身邊體驗VR（虛擬實境）空中飛翔的樂趣。(黃菁菁攝)

東京銀座6丁目高級地段的新地標「GINZA SIX」大樓14日正式曝光，這是銀座地區最大型的都更案、最大的複合商業設施，地下6層至地上13層的大樓內，有8個、達4萬7千平方尺的商業樓層，進駐的241家店當中，有過半都是國際知名品牌的旗艦店。

「GINZA SIX」是利用包括銀座松坂屋百貨舊址在內，將跨街道的兩個區塊重劃結合成的，由東京都中央區、J.FRONT控股、森大樓、法國名牌LVMH等企業共同聯手的銀座最大型都更案。腹地面積約9080平方公尺，56公尺高的大樓內包括商店、辦公室、文化設施、防災倉庫、屋頂庭園等。

建築物由日本名建築師谷口吉生設計，室內裝潢則請到法國設計師Gwenael Nicolas設計，中庭2到5樓的挑高和風設計中，展示著日本前衛藝術家草間彌生的最新作品。在銀座中央通路旁是Dior、FENDI等名牌旗艦店。

6樓有占地700坪的「銀座蔦屋書店」標榜的是與藝術和日本文化結合，有高達6公尺的書架林立，展示著蜷川實花、杉本博司等人的藝術作品，裝潢中洋溢藝術氣息，還有星巴客咖啡廳和畫廊讓愛書人流連忘返。

書店內展示著約50種從世界各地蒐集來的、號稱世界第一的藝術大書，70公分長、40公分寬的大書(BIG BOOK)重達40公斤，每本售價約30至40萬日圓，是書店的特色之一。日本工匠藝術展示區內有日本武士刀及相關書籍，還可替客人訂做武士刀。

北海道知名的伴手禮「白色戀人」夾心巧克力的廠商「石屋商事」首度在北海道之外設專櫃，位於地下2樓的專櫃還推出銀座限定版的夾心餅乾等伴手禮。地下3樓設有日本傳統藝術能樂的據點「觀世能樂堂」，防災倉庫內還備有3000人3天所需的糧食和水，可供附近居民和顧客避難。

「GINZA SIX」將於20日開幕，為了迎接海外顧客，備有遊覽車上下車處、觀光服務諮詢中心、退稅服務處以及由羅森便利超商經營的日本全國禮品店。

(中時)