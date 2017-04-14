辣妻否認馬景濤家暴 四字回應誰提離婚

馬景濤、吳佳尼日前宣布離婚。（圖／取自馬景濤微博）

吳佳尼今接受專訪。（圖／取自Live全明星直播微博）

馬景濤上月底自爆離婚。（圖／中時資料照片）

57歲「咆哮帝」馬景濤上月底閃電宣布終結與小23歲辣妻吳佳尼10年婚姻，對於兩人婚變的諸多流言，近來正式復出的吳佳尼接受陸媒專訪，鄭重否認馬景濤家暴，至於離婚是誰提？吳佳尼表示，兩人是「心照不宣」的選擇了這一步。

吳佳尼今現身《御姐歸來》新劇記者會，並接受《Live全明星直播》專訪，她表示離婚至今心情還好，小孩狀況也OK，感謝大家關心，問她是誰先提出離婚要求？吳佳尼回應，這跟要結婚時一樣自然，兩人都在10年婚姻中各自成長，對目前選擇感到很舒服，「那我們彼此就心照不宣選擇了這一步。」

傳聞兩人離婚前早已分居多時，吳佳尼趁此機會否認，但表示「有這個打算」，疑暗示兩人尚未分居，馬景濤在她心中是100分的好爸爸，至於家暴傳言，吳佳尼說看她現在狀態不用解釋，「兩人之間的情感沒有負面的東西，現在的決定是對我們來說最好相處方式。」

至於馬景濤剛出獄的弟弟馬景珊，吳佳尼表示對他的認識不會比記者多，她先前都是從馬景濤口中得知馬景珊的事情，和對方並不熟，是否有可能復合前夫？吳佳尼沒把話說死，僅說：「順其自然，什麼都有可能。」

(中時電子報)