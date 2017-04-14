悠遊卡、中正大學攜手打造「無現金大學城」生活圈

國立中正大學和悠遊卡公司簽署合作備忘錄，簽約儀式由悠遊卡公司董事長林向愷(右)與國立中正大學副校長郝鳳鳴(左)代表簽署。(孫彬訓攝)

國立中正大學和悠遊卡公司簽署合作備忘錄，共同打造全國第一個「無現金大學城」生活圈，希望未來這個人口約1.2萬人的大學城在食、衣、住、行、育、樂都享受「無現金」的悠遊生活。

悠遊卡公司表示，同時這也是產業界和大學研發技術合作應用的一個典範，推動「嗶」經濟更呼應政府提高台灣無現金支付比率的目標，希望從國立中正大學這個示範點啟動，未來推廣到其他大學或社區。

簽約儀式由董事長悠遊卡公司林向愷與國立中正大學副校長郝鳳鳴代表簽署「合作備忘錄」。

林向愷表示，悠遊卡面對一卡獨大進入到多卡競爭的局面，最重要的是要培養消費者對悠遊卡的忠誠度及黏著度，要打造一個「無限悠遊生活平台」，從早上起床後的到晚上睡覺前的生活，不限於消費都能使用悠遊卡。

國立中正大學是典型的大學聚落，是最適合推動試驗的場域。不論是門禁或影印支付，甚至是宿舍冷氣使用支付都使用悠遊卡，讓悠遊卡不僅是一般支付工具，而是跟生活結合，提供國立中正大學師生享受最便利的使用環境。未來希望以國立中正大學的經驗推廣到其他大學城，這是與國立中正大學共同打造「無現金大學城」的目標。

悠遊卡公司與國立中正大學團隊在過去已有多次產學交流經驗，這次合作的初步目標將從基本的日常應用出發，包括：用悠遊卡買便當、使用校內自行車資安鎖具及電動機車租借系統、成績單申請系統；中期目標是應用至大學城鄰近生活圈，如在雲端咖啡館遠端定位及消費支付、國立中正大學周邊著名夜市的數位支付化，長期目標將合作發行悠遊卡學生證結合具多國專利的藍芽加密儲存功能等。

林向愷表示，國立中正大學是雲嘉南學術研究重鎮，在大數據分析、金融科技、資訊安全這三個領域享有盛名。悠遊卡公司在電子票證業務居於領先地位，這次雙方能夠合作，無論是在研發或應用面，都是「強強合作」，願景就是打造國立中正大學生活圈成為一個悠遊卡通行的生活圈，成為台灣無現金生活圈的示範點。

郝鳳鳴表示，國立中正大學的管理學院及工學院的研究領域在區域的影響力有非常好的基礎，雙方的合作是非常有意義的。未來悠遊卡會在雲嘉區域對產業、對民眾的生活、對師生校園的影響都會有非常關鍵影響及改變。同時，和悠遊卡公司合作對雲嘉等偏鄉區域生活便利、產業發展及社會連結、互助都有助益。在台灣高齡化最嚴重的區域，有正向發展的助力。

(工商)