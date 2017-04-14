蓮花碗吃泡麵 故宮商品快閃西門紅樓

因故宮小編吃泡麵爆紅的故宮商品「仿宋蓮花式碗」。（故宮提供）

想要故宮小編的「仿宋蓮花式碗」裝泡麵？現在西門紅樓買得到。國立故宮博物院最新一季快閃店，即日起至7月9日現身西門紅樓16工房，精選多款超人氣國寶衍生商品，除了「朕知道了紙膠帶」、「封條行李束帶」以及裝泡麵爆紅的「仿宋蓮花式碗」，更獨家推出「故宮三寶紅樓限定套組」優惠。

為了讓民眾更便利添購故宮文創商品，故宮首推「朕出宮了！」快閃店，不用大老遠奔波，就可以掌握最新、最紅的故宮文創品情報，有「兵器環保筷」、「封條行李束帶」和「帝后酒瓶塞」等熱銷商品，因小編裝泡麵爆紅的「仿宋蓮花式碗」，在西門紅樓也能見到本尊，現場還眾多商品超值折扣。

快閃店活動期間，另推出故宮代表性文物《毛公鼎》、《翠玉白菜》和《肉形石》迷你版衍生品組合「故宮三寶紅樓限定套組」，一組456元，西門紅樓限定販售。

(中時)