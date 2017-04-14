李進勇提前瞻計畫 四大建設缺一不可

朝天宮每年進香客多達700萬人次，香盛期交通是大考驗，縣府因而爭取擴建台78甲線當朝聖大道。（許素惠攝）

雲林縣府提出糖鐵客運復軌道建設、78甲線朝聖大道、台西綠能專區及褒忠在地產業園區等4大案，積極爭取納入前瞻基礎建設中，縣長李進勇強調，這些計畫攸關縣內觀光、宗教與產業發展，缺一不可。

李進勇指出，虎尾糖廠是全國唯二還在榨糖的糖廠，廠區保留完整的歷史軌跡，糖鐵五分車客運復駛充滿觀光能量，串連糖廠與高鐵雲林站，並以台鐵支線連接斗南火車站及高鐵雲林站，總體經費約60億元。

他說，北港朝天宮迎媽祖為國定重要民俗，每年吸引超過700萬信徒來朝聖，台78甲線是朝聖者必行之道，便利與安全事關全國人民，路線規畫起於台78線，終點銜接至縣145，總工程經費約139億元。

李進勇表示，台西綠能專區開發案有1163公頃，3成公有地設置綠能專區示範場、7成私有地部分維持產業園區使用，需284.56億元開發，估算可建置太陽光電裝置總容量達600MW。

雲林外流就業人口占總就業人口25.06％，李進勇因而提出留人計畫，擇定褒忠鄉馬光農場及新興農場為產業園區，基地緊臨省道台19線，鄰近雲林高鐵站、國道1號，銜接麥寮與斗六等既有工業區與沿海綠能發展區，可達發揮產業鏈結與延續產業動能空間的功能。

(中時)