基隆近5年建照工期延展1年 促建築業發展
繼台中市、新北市、台北市為挽救建築產業，開放業者延長1年建造工期。基隆市營造業也長期面臨缺工問題，市府針對100年5月9日至105年12月31日止，已取得建造執照及雜項執照的業者自動增加建築期限1年，藉此解決營造業「找嘸人」開工，拖延建物工期問題，藉此提振建築產業，進而帶動景氣。
雙北、台中去年起實施自動延長建照工期1年，以刺激長期低靡的建築產業市場，而基隆市政府日前也陸續接獲營造廠、商業投資公會陳情，指稱建築業長期缺工，進而影響建物進度，一旦建照、雜照過期又得經繁複手續申請，十分不便。
基市府都發處日前公布好消息，自100年5月9日至105年12月31日止，只要業者領有符合規定建造執照，以及雜項執照無須另行申請，能自動增限1年建造工程，藉此鼓勵營造業發展，進一步提振建築產業。
都發處建築管理科長粘世孟表示，全市符合年限的建案總共359件，已完工206件、未完工145件，逾期作廢有8件，主要受益為尚未完工的145件，延長一年時間工期，讓營造廠和商業投資公會具有更彈性建築空間，不必因為未依時間完成建案，再經3個月至半年時間申請水保、環評等手續，可直接繼續工程，避免內耗。
(中時)
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