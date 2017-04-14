2017大台南萬人健行 開始報名

台灣全民運動協會將於9月17日在台南市新化區虎頭埤風景區舉辦「2017大台南萬人健行」，除可飽覽風景區內8大美景外，完賽選手除有精緻的完賽獎牌外，更有雙色混紗紀念T、健行運動休閒鞋、高崎健行越野背包、高崎健行登山鞋、頂級全碳纖維登山傘杖、航太級碳纖維登山杖等總價值高達1萬6780元的贈品。報名日期：即日起至5月25日止；報名網址：https://goo.gl/Dgi6gc。

台灣全民運動協會指出，虎頭埤風景區內有8大美景，即：虎溪釣月、虎嶼歸雲、虎頭倒影、閘口飛泉、江亭坐月、濠上觀魚、水橋虹影、孤嶼螺痕等，各具不同美感與情趣。先總統蔣公也曾對此地頗為喜愛，使虎頭埤贏得了「小日月潭」的美譽。

全民運動協會還說，虎頭埤湖畔四周更規畫多項休閒設施，。主要遊樂設施有：划船碼頭、雙水亭、高爾夫球場、游泳池、跑馬場、露營區、烤肉區、青年活動中心、忠烈祠等；新興設施則有親水遊憩區，這次搭配活動更祭出相關優惠活動，憑活動識別證（號碼布），可於活動前一天住宿園區青年活動中心8折優惠、當天搭乘船隻（太陽能船、腳踏船）享6折優惠，當天親子滑水道可享8折優惠。

台灣全民運動協會強調，此次健行活動規畫讓各年齡層的大小朋友都可體驗運動的優點與益處，透過運動賽事提升民眾自主基本體能訓練的習慣，因此特別規畫3.5K健行活動，適合男女老少親子來參與，一同放慢生活的腳步感受湖畔之美，進一步達到全民運動的目標。活動後時間和體力若充裕，不妨順遊整個園區，或是附近的308高地、草山月世界，偷一個難得的浮生半日閒。

全民運動協會為響應全民運動風氣，凡超過50人以上的團體報名並完成繳費，不限報名任何項目，即加贈一台日本進口「多功能塑體健身機」，讓想運動時不受天氣影響，也能在家邊運動邊享受音樂與精采的運動賽事。

想擁有每個人夢想中的奧迪跑車嗎？凡報名東展運動用品公司於2017承辦的運動賽事，即可參加抽獎，完成繳費後即可獲得乙組抽獎序號。如果活動期間內參與多場該公司主辦的賽事，更可重複累積。活動獎品頭獎為奧迪AUDI A1 25 TFSI（三門）乙台，市價新台幣112萬元，活動日期至今年8月31日止，台灣全民運動協會也將在今年12月「第四屆大高雄萬人城市路跑」會場現場抽出幸運得主。

(中時)