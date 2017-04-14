女神級歌劇名伶蓋兒基爾抵台，最難忘《茶花女》首演

羅馬尼亞歌劇名伶女高音安琪拉．蓋兒基爾抵台，記者會中透露羅馬尼亞人擅長唱歌的原因。（張鎧乙攝）

羅馬尼亞歌劇名伶女高音安琪拉．蓋兒基爾（中）將和男高音卡林‧布拉特斯庫（左）、指揮堤貝里歐‧索雷（右）在16日晚間與台北市立交響樂團在台北國家音樂廳演出多首歌劇名曲。

「每一次大型表演結束後，我從來不曾順利安眠。」歌劇名伶女高音安琪拉．蓋兒基爾，是當今才貌雙全的一線歌唱家，16日晚間即將和台北市立交響樂團在台北國家音樂廳演出浦契尼《蝴蝶夫人》、《托斯卡》等多首歌劇名曲，但她在今（14）日的抵台記者會上透露，每一次全心全意的投入表演後，常常因為還有後續活動，其實很難如願入睡休息。

「我知道觀眾們都在引頸期盼，很高興能回到這裡，再次見到台灣的樂迷。」來自羅馬尼亞的歌唱家蓋兒基爾出生於1965年，從小就十分喜愛唱歌，畢業自布加勒斯特國立音樂大學時已備受矚目。1992年首度在國際舞台表演，在英國皇家歌劇院演出《波希米亞人》，1994年則和已故指揮大師蕭提在英國皇家歌劇院合作的《茶花女》，讓她從此成為國際歌劇巨星。

「羅馬尼亞文接近義大利文，都是適合唱歌的語言。而且我們上教堂時，不是用樂器演奏音樂，全部都用唱的。」蓋兒基爾逗趣的表示，這或許是羅馬尼亞誕生了許多歌唱家的原因之一。

蓋兒基爾拿手的角色包含《茶花女》、《托斯卡》、《阿德麗雅娜‧雷庫弗勒》、《波希米亞人》、《卡門》的女主角，她十分愛護嗓音，不會勉強演唱不適合的曲目。但她也認為，就算演出的同樣的曲目，「會因為合作的歌唱家、指揮、樂手，呈現完全不一樣的表演。」

蓋兒基爾表示，專業的音樂人對各種聲響都十分敏感，一聽到音樂，腦袋就會自動去感受和分析，「詮釋過的這些歌劇角色之中，我沒有特別喜歡誰。因為不同的角色、音樂，甚至是各種形式的藝術，都是一套不同的語言和風格。」

2017年也是蓋兒基爾國際首演後的第25年，回顧過去的演出生涯，她最難忘懷的還是和當年和蕭提合作的《茶花女》，「對我和蕭提來說，都是第一次演出《茶花女》。」

蓋兒基爾回憶，自己當時還是個年輕的女高音，但蕭提卻為了幫助她適應演出環境，在每一幕的彩排時，都會到歌劇院中的各個角落，仔細記錄人聲和交響樂之間的平衡，甚至要求電視台現場轉播，只為了呈現最精彩的表演，「我很少見過這樣無私的、全心全意為表演設想的指揮，那是絕無僅有的一次。」

蓋兒基爾將和男高音卡林‧布拉特斯庫、指揮堤貝里歐‧索雷，在16日晚間與台北市立交響樂團在台北國家音樂廳演出。

(中時)