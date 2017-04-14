違建拆假的？ 桃市鐵皮屋如雨後春筍
違建拆假的？桃園市議員謝彰文表示，近2年來鐵皮違建不斷增多，根本是公然挑戰公權力，諷刺桃園市是違建大市，而市府雖然有查報，但執行力仍待加強，才會讓業者有僥倖心理；市議員魯明哲、舒翠玲、梁為超等人表示，農地上的鐵皮違建更多，根本無視法令存在。
謝彰文表示，2016年違建查報5300件，興建中違建866件，只執行378件占45％，2017年至2月底共查報2050件，興建中違建251件，只執行110件，占44％。
她表示，政府常以缺人力、少經費做為無法落實執行違建拆除的藉口，再加上行政怠惰，致近2年違建如雨後春筍，一發不可收拾，訂定的《桃園市違章建築處理要點》形同虛設，法治精神蕩然無存。
違建業者以鯨吞蠶食、以拖待變方式公然挑戰公權力，謝彰文說，使用手法通常先整地、舖設柏油路面、結構立柱、上梁架設屋頂、周邊鐵皮完設、營業獲利，嚴重破壞土地分區使用，也不符合土地使用公平正義，質疑大規模興建中的違建，政府束手無策，小老百姓住家興建中的違建，政府卻拆無赦。
魯明哲、舒翠玲、梁為超表示，違建業者租用農地1坪約5、60元，若蓋好廠房再出租，則可以喊到1坪350元，簡直是暴利，問局長盧維屏違建數量到底有多少？答覆還要再計算，議員認為效率不彰，有改善空間。
(中時)
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