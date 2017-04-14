會彈琴的「板金正妹」 進軍全國分區賽
新竹高工板金科彭星蓉，不僅能彈一手好琴，還是板金界高手，當年選念板金科時，不被家人、朋友看好，但她從不放棄，比別人花更多時間練習，還因此在身上留下傷疤，皇天不負苦心人，她今年首度出賽全國技能競賽中區分賽板金職類組，成為能文能武、動靜皆宜的「板金正妹」。
彭星蓉說，家中自營餐廳，從小幾乎都在餐廳幫忙，熱愛音樂的父親，閒暇之餘就會教她彈鋼琴，國中畢業時曾想考音樂班，但缺乏信心，決定把音樂當作興趣，選擇就讀可減輕學費負擔的國立高中職，有繪畫基礎的她，對於以繪畫為基礎的板金科較易上手，但焊接、折床、剪床、手電剪等就有些吃力。
有次搬運鐵材不慎，尖銳處直接畫傷彭星蓉手腕，送醫縫了3針，她說，每每帶著傷痕回家，家人其實都不諒解，但看她一路走來堅持不懈，才漸漸接受她的選擇，今年將首度代表勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹高工，參加全國技能競賽中區分賽板金職類組，是參賽11位選手中唯一的女生。
第47屆全國技能競賽，將在20至22日登場，桃竹苗分署長丁玉珍14日也特至新竹高工，向何東蔚、黃志洪、魏瑞烜、彭星蓉等4位板金選手加油打氣。接近比賽前1個月，彭星蓉全力衝刺，在老師指導下，她說，已學習掌握時間分配要訣，強化自身細心、勤學的優點，並將她對對機械不熟悉的缺點，努力在短時間摸透，直呼「我要全力以赴！」
(中時)
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