韓檢：17日對朴槿惠提公訴 最高求處10年徒刑
據韓聯社（Yonhap News）報導，南韓檢方宣布將於下週一（4/17），正式對因彈劾案下台入獄的前總統朴槿惠（Park Geun-hye）提起公訴，預計將對她提出濫用職權、受賄和洩露機密等13項罪名，其中受賄罪一旦判決確立，朴槿惠恐將面臨最高10年的有期徒刑。雖然朴槿惠多次在審訊中強調自己被欺騙和利用，對於檢方的指控全盤否認而拒絕認罪。一旦判刑定讞，朴槿惠將成為繼盧泰愚（Roh Tae-woo）和全斗煥（Chun Doo-hwan）之後，第三名下台後遭判刑定讞的韓國前總統。
但根據韓國檢方的說法，朴槿惠涉嫌與閨密崔順實（Choi Soon-sil）合謀，向包括三星在內的多家企業施壓，迫使這些企業向崔順實掌控的兩家財團「捐資」774億韓圜（約20.6億台幣），還設立文化界黑名單來打壓相關人士。包含三星、樂天等大財團家族都捲入風暴當中，三星少主李在鎔（Lee Jae-yong）更先於朴槿惠被捕入獄。至於濫用職權部份，利用文化界黑名單，遣助手威脅他們辭職走人，更迫使部份私人公司與崔簽約，並控制公司內部人事，不從者立即施壓辭職。
朴槿惠遭彈劾下台後，韓國將於5月9日迎來下屆總統大選。原本一路領先的前民主黨黨魁文在寅（Moon Jae-in），卻在最後關鍵時刻遭到創立國民之黨（）的安哲秀（Ahn Cheol-soo）逆襲，落居第二名；在加上北韓近期可能再次核試爆，都讓進入倒數階段的韓國大選，恐再添變數。
(中時電子報)
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