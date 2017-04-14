柯建銘：黃世銘都判有罪了，馬豈有無罪之理？

柯建銘(左)指出，黃世銘都判有罪了，馬是共同正犯，豈有無罪之理？(陳志賢攝)

台北地院今天下午首度審理前總統馬英九洩密案，庭訊後立委柯建銘表示，黃世銘都判有罪了，馬是共同正犯，豈有無罪之理？

柯建銘表示，經過3個小時的庭訊，他個人認為馬英九換了3個律師，無法換得真理。他強調總統不可以介入司法，馬英九在2004年就職演說時，宣示不違法監聽、政治不介入司法、不選擇性辦案，結果當年的「三不」，變成「三要」。

他說，本案若是行政不法，何需監聽？馬的謊言連篇，他認為檢察官論告很嚴謹，黃世銘都判有罪了，馬是共同正犯，豈有無罪之理？他希望本案能徹底終結「特務治國」。

(中時)