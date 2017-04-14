中信對桃猿 先發伍鐸戰賽格威
中信兄弟今天起至周日(14日至16日)在洲際主場與Lamigo桃猿進行3連戰，兩隊今天不約而同派洋投先發，由中信伍鐸迎戰桃猿賽格威，2人都是回鍋洋投，本季各拿下1場優質先發勝投，預期將是1場投手戰。
已加入中信第3年的伍鐸，雖然本季首戰主投5局就失7分(5分責失)，不過後來表現漸入佳境，接下來2戰各投7局分別失3分及1分，於第3場出賽拿下本季首場勝利。
今天是伍鐸本季與桃猿交手，去年對戰5場拿下2勝與4.14自責分率，惟對朱育賢、陽耀勳、陳俊秀、林泓育都有被轟全壘打紀錄。
賽格威本季表現略勝伍鐸一籌，首戰主投8局失2分，後2場比賽都投7局分別掉5分及1分，目前2連勝，今天也是首度與中信交手，去年對戰2場先發、1場後援，自責分率9.95。
(中時電子報)
關鍵字：中信
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