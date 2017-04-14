陸軍司令王信龍上將 拜會澎湖縣政府

國防部陸軍司令部司令王信龍上將抵澎湖視導防區業務，14日上午在特地前往縣府拜會縣長陳光復，感謝地方各界長期以來給予陸軍的協助與支持。陳光復肯定陸軍協助歷次風災支援地區救災任務，清除沙灘垃圾，積極投入各項敦親睦鄰工作。

陳光復表示，國軍除肩負保家衛民工作，平時投入戰備演訓工作，風災過後動員弟兄協助救災、整理環境任務。他肯定澎防部對澎湖地區投入各項敦親睦鄰工作，積極與地方鄉親主動溝通的用心，展現軍民一家的精神。

王信龍表示，蔡總統上任後一再強調全民國防，重視民間的力量，他強調，養兵千日用在一時，利用平時戰備演習訓練，除強化國軍弟兄熟悉戰術、武器操作，更讓國軍演練戰時民間資源運用。

包括陸軍司令部政戰主任黃開森中將、澎防部指揮官王興禮中將也在場陪同拜會，廣泛交換意見。

(中時)