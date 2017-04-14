夜鷹幼雛常被誤為落巢鳥 送特生反釀親子離散
3月到7月是台灣夜鷹繁殖高峰期。近2周常下雨，有些民眾會上屋頂巡排水，也有人因此撿到「落巢雛鳥」，然後滿心慈悲地送交特生中心，卻不知如此善舉反而拆散了親鳥雛子、苦了保育人員！專家說，正確作法是盡量讓牠留在原地，讓親鳥前來餵食或帶走。
知名鳥內專家、農委會特生中心高海拔試驗站主任姚正得說，台灣夜鷹繁殖過程中，根本就不築巢，親鳥直接把蛋生在石礫堆或屋頂平台，鳥寶寶一破殼就會趴趴走，民眾發現牠落單，其實是親鳥已先被嚇走，只要人們暫時回避些許時間，鳥爸鳥媽很快就會再回來。
姚正得說，台灣夜鷹是夜行性鳥類，俗稱「夜蚊母」，顧名思義以捕蚊蟲為食，好心人把雛鳥送到特生，害親鳥失去孩子，也讓保育員一個頭兩個大！要如何抓那麼多蚊子啊？後來想說用麵包蟲餵，但牠們卻不肯張嘴，只能一隻隻掰開嘴喙硬塞，人、鳥都痛苦。
近日特生連續接到3隻台灣夜鷹雛鳥，收容累計達10多隻，依往年經驗，5、6月數量更多。因此提醒，各種離開巢位的幼鳥，其實有相當比例是在親鳥掌握監控中，民眾把牠「救」走，有可能越幫越忙，留原地先觀察再決定是否營救，會比較周全妥當。
(中時)
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