夜鷹幼雛常被誤為落巢鳥 送特生反釀親子離散

民眾誤以為是落巢雛鳥，特生中心接到被誤「救」的台灣夜鷹越來越多。（沈揮勝攝）

台灣夜鷹直接在地板上下蛋，不築巢、幼鳥一出生就趴趴走，常會被誤認為是落巢鳥。（沈揮勝攝）

台灣夜鷹是不築巢的，當人們爬上樓頂時親鳥會時被嚇走，幼鳥就常會被誤以為是孤兒。（沈揮勝攝）

餵食台灣夜鷹雛鳥非常麻煩，民眾誤救常造成特生保育人員及獸醫團隊極大困擾。（沈揮勝攝）

3月到7月是台灣夜鷹繁殖高峰期。近2周常下雨，有些民眾會上屋頂巡排水，也有人因此撿到「落巢雛鳥」，然後滿心慈悲地送交特生中心，卻不知如此善舉反而拆散了親鳥雛子、苦了保育人員！專家說，正確作法是盡量讓牠留在原地，讓親鳥前來餵食或帶走。

知名鳥內專家、農委會特生中心高海拔試驗站主任姚正得說，台灣夜鷹繁殖過程中，根本就不築巢，親鳥直接把蛋生在石礫堆或屋頂平台，鳥寶寶一破殼就會趴趴走，民眾發現牠落單，其實是親鳥已先被嚇走，只要人們暫時回避些許時間，鳥爸鳥媽很快就會再回來。

姚正得說，台灣夜鷹是夜行性鳥類，俗稱「夜蚊母」，顧名思義以捕蚊蟲為食，好心人把雛鳥送到特生，害親鳥失去孩子，也讓保育員一個頭兩個大！要如何抓那麼多蚊子啊？後來想說用麵包蟲餵，但牠們卻不肯張嘴，只能一隻隻掰開嘴喙硬塞，人、鳥都痛苦。

近日特生連續接到3隻台灣夜鷹雛鳥，收容累計達10多隻，依往年經驗，5、6月數量更多。因此提醒，各種離開巢位的幼鳥，其實有相當比例是在親鳥掌握監控中，民眾把牠「救」走，有可能越幫越忙，留原地先觀察再決定是否營救，會比較周全妥當。

(中時)