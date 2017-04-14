埔里杷城排洪道傳上吊自殺 民代建議辦法會
南投縣政府將在明年舉辦燈會，預計利用杷城排洪道的水域環境辦理賞水燈活動，但此水域除有環境髒亂的問題，並曾有鎮民在此上吊自殺，埔里鎮民代表會昨日提案，建議公所舉辦法會以安定人心。
埔里鎮枇杷排洪道流經水頭、枇杷、杷城、同聲、清新、大城，通過人口稠密區，是在地重要的水利設施，縣府計劃明年度擴大舉辦南投燈會，將竹山、埔里等外圍鄉鎮納入，埔里地區規劃杷城排洪道，首次舉辦水上賞燈活動。
但杷城排洪道水域經常有垃圾漂浮，野鳥就在垃圾間覓食，布袋蓮水草覆蓋水域，鄰近家庭、工廠排放污水，而最近一個月，還傳出有男子在南投農田水利會茄苳腳圳制水門上吊自殺，救護人員指出，印象中這幾年至少發生3起自殺案件，跳河、上吊都有。
埔里鎮民代表黃央鎮在臨時大會中提到，杷城排洪道人行步道是鎮民散步的重要地點，發生自殺事件後，經過的民眾心裡覺得「毛毛的」，希望能辦個法事安定民心，如此鎮民也會覺得公所有所作為，也有代表提議與南投農田水利會合辦中元普渡，安撫亡魂。埔里鎮公所回應，由公部門舉辦法會立場不恰當，建議由民間組織發動。經過討論，將由代表聯繫地方宮廟宗教團體舉辦。
※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。
請珍惜生命，再給自己一次機會。
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關鍵字：埔里
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