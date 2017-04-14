關帝廟捐到宅沐浴車 將服務旗美9區長輩
洗澡對一般人來說很容易，但對行動不便失能老人而言，卻是奢求；高雄市關帝廟14日捐贈1部沐浴車給市府，價值208萬元，市長陳菊表示，這部沐浴車將服務旗美9區的長輩。關帝廟主委黃富濃熱心公益，擔任主委10年來已捐出18部救護車及2部復康巴士，如今再捐1部沐浴車，他說，廟方將本著關帝爺的精神繼續做公益。
衛生局表示，該輛沐浴車是由三菱ZINGER 2400cc車型改裝而成，內部配置沐浴器材日本原裝進口遠紅外線沐浴槽、擔架及浴槽周邊帆布組、供水系統組等沐浴器材，透過車輛提供移動式沐浴服務，讓偏遠地區失能長輩能享受泡澡沐浴服務。
陳菊說，目前高雄市老人人口數為37萬9千多人，佔總人口數13.6%，其中旗美地區老化程度高於全市，長照服務需求相對較高，老人機能退化，加上身體病痛，家人只能幫老人家擦澡，有了到宅沐浴車，讓專業人員到宅為老人洗澡，這是對長輩最好的服務。
黃富濃說，「政府需要我們，我們就在那裡」，現在捐出「武廟一號」沐浴車，以後會持續捐下去。
業者表示，沐浴車1天可以服務4次，1次必須出動3人，包括護理師、照護員及操作員，可以到宅幫老人家洗澡。
衛生局長黃志中說，行動不便失能老人家如果翻身搬動不適當可能造成骨折，有沐浴車可以到宅服務，有長輩洗完澡後說「好久沒有這麼舒服了！」
高雄市社會局另有兩部沐浴車服務大高雄地區的長輩，局長姚雨靜說，家有失能長輩，浴室空間不一定適合打造成無障礙環境，而沐浴車有專業人員可以協助把長輩從床上移到浴缸洗澡，只是目前全市只有3輛沐浴車，遠遠不足，希望能有更多資源加入。
姚雨靜說，家有失能長輩可以申請，1次600元，低收入戶全額補助，一般戶可補助200元。
(中時)
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