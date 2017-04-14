馬英九：「我沒有犯罪，我無罪」

馬英九今（14）日出庭時發聲明表示，他無罪。(陳志賢攝)

馬英九。(陳志賢攝)

前總統馬英九被控洩密案，台北地院今天下午首度開庭審理，庭訊後馬英九向媒體表示「我沒有犯罪，我無罪」。馬強調，本案不只是法律問題，更是憲政問題，本案攸關我國憲政的未來，也攸關未來所有總統的名譽與清白，他真的不希望看到以後的卸任總統，還要面對同樣的問題。

馬英九表示，102年8月31日晚上，檢察總長黃世銘主動向他報告這件重大司法關說案。黃一進門就說，「這是純粹的行政不法，如果是刑事不法。我就不會來報告。」這個案子牽涉到立法院長、民進黨大黨鞭、法務部長、及高檢署檢察長；他當時就預料，本案在特偵組公布後，很可能會導致行政院和立法院的對立，造成政局動盪，甚至政務無法推動。他身為中華民國總統，立刻電召行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強前來會商危機處理。這當然不是洩密，而是行使大法官585號解釋所確認憲法賦予總統的行政權，更是總統的憲政責任。當天他們會商時，完全沒有討論到撤銷王金平院長黨籍的事。

馬強調，他曾經擔任過法務部長，瞭解關說司法個案是傷害司法獨立與公正的最大殺手，也是人民最痛恨的違法行為。尤其是立法委員聯手關說司法個案，更是破壞權力分立憲政體制最嚴重的型態。

他當時是中華民國總統，對憲法有承諾，對國家有責任，遇到破壞憲政體制、傷害人民權益的違法事件，他不能置身事外。不論過去、現在、未來，不論黨派，任何一位中華民國總統，在遇到類似立委集體關說司法個案的時候，所想到的，一定是國家社會即將面臨的憲政風暴，必須立即處理，而不是去鬥倒誰、陷害誰。

馬並批評，這份88頁的起訴書倒果為因，把臆測當證據，先射箭後畫靶，而且刻意違反《刑事訴訟法》第二條，忽略對他有利的證據。他想請問檢察官，如果連檢察總長跟我說這是行政不法他都不能相信，他又應該如何處理本案呢？還是他什麼都不做，上床睡大覺？依照起訴書的思維邏輯，任何官員涉及行政不法，總統都不能過問，也不能處理，否則就是構成洩密或教唆洩密。

馬英九認為，本案不只是法律問題，更是憲政問題。檢察官完全忽略了「總統」這兩個字所代表的意義與份量，也完全忽略了總統對中華民國憲法的承諾與對國家的責任。

他重申，總統究竟應該如何行使職權，應該如何處理國家大政，攸關我國憲政的未來，也攸關未來所有總統的名譽與清白，他真的不希望看到以後的卸任總統，還要面對同樣的問題。

(中時)