埔里鎮代再提議興辦溪南國小土資場　家長：煙塵會轉彎？

鎮公所計畫在溪南國小方圓500公尺內設置土資場，但遭到家長的反對。（廖肇祥攝）

從Google地圖換算，埔里鎮公所土資場預定地直線距離溪南國小校地約375公尺，依法令不得設置。（製圖／廖肇祥）

埔里鎮公所計畫撥用埔里分局交通分隊旁公有土地興建土石方資源堆置處理場（簡稱土資場），因直線距離500公尺內有溪南國小，抵觸相關法令，學生家長聞訊反對，鎮公所考慮另外覓地興建，但有鎮民代表在臨時會臨時動議中提案，不應算直線距離，要算交通路程，也許此案可翻盤；家長批評，「難道土資場的製造的煙塵會轉彎嗎？」

大埔里地區因未設置土資場，將常有不肖業者在偏僻的山谷或溪床濫倒營建土方或廢棄物，破壞環境生態，所製造的廢棄物更難以回收清理，埔里公所計畫撥用埔里交通分隊旁約1.8公頃公有地興建土資場，讓營建廢棄物有地方堆置，回收再製標售所得也能增加鎮庫收入。

埔里鎮公所曾召開土資場興辦事業計畫及用地開發作業可行性評估，規劃顧問公司根據《南投縣營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例》，發現土資場預定地距離溪南國小方圓375公尺左右，違反方圓500公尺內不得有學校的規定，因此土資場計畫初步評估不可行，鎮公所研議另覓土地。

但埔里鎮代會昨日召開20屆第12次臨時大會，有代表試圖翻盤，提議根據相關規定，是指申請場址邊界線500公尺範圍內設有學校、醫院不能設置土資場，但並未規定距離計算基礎是直線距離或是交通距離，說不定以交通距離計算超過500公尺，埔里欠缺土資場的問題即能解決。

埔里鎮公所工務課回應，會將代表提案列入記錄，並向縣府相關單位詢問法令上是否可以通融，改以交通距離來換算。有家長聞訊回應，「難道土資場所製造的煙塵會轉彎，循著曲折道路吹到溪南國小嗎？」直言提案規避法律相當不合理，罔顧學生就學環境。

(中時)