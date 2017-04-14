亂倒廢棄物 竹縣警循線追查行為人

新竹知名景點「豆腐岩」附近，日前傳出遭人傾倒垃圾。（莊旻靜翻攝）

新竹著名地標「豆腐岩」附近，日前被發現遭人傾倒大量裝潢建材廢棄物，警方獲訊後，立即組成專案小組，根據廢棄物中訊息、及監視器，發現為2年輕男子所為，日前全案依違反《廢棄物清理法》，函送新竹地檢署偵辦。

經濟部水利署第二河川局在4月7日發現有不明人士，在頭前溪中員段傾倒大量建材廢棄物，由於棄置地點鄰近新竹著名景點「豆腐岩」，立即向警方報案，並由新竹地檢署檢察官許大偉指揮，竹東警分局組成專案小組。

警方在廢棄物中，發現有來自知名飲料店的裝潢建材，並追查來源、調閱周遭監視器，發現26歲的范姓男子、23歲的邱姓男子涉嫌傾倒，日前通知2人到案說明。

范姓男子向警方坦承，3月底承包該飲料店的裝潢拆除工程，貪圖便宜行事、省錢，在經過頭前溪畔時，就直接開啟貨車車斗，讓建材廢棄物在轉彎時順勢滑出，隨後即離場。警方將全案依違反《廢棄物清理法》函送法辦。竹東警分局長謝博賢呼籲民眾，不要貪圖一時方便，任意傾倒廢棄物，以免觸法。

(中時)