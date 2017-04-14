全國首陸上養殖保單 依降雨量免勘災即理賠

全國首張養殖水產保險昨正式簽約，讓養殖業漁民遭遇天災也能有一分保障。（周綾昀攝）

台灣首張養殖漁業保單上市，截至10日已有28張養殖保單。（周綾昀攝）

屏縣府、漁業署和台灣物產保險公司設計全國第1張「降水量參數水產保險」保單，邀集屏東各地漁協一同了解這張保單。（周綾昀攝）

佳冬漁協總幹事陳啟宏（左）和縣長潘孟安（中）等人也在現場推廣漁產。（周綾昀攝）

全國首創陸上養殖保單上路！為撫平莫蘭蒂與莫拉克颱風對養殖業造成的傷痛，屏縣府、漁業署和台灣物產保險公司設計全國第1張「降水量參數水產保險」保單，標榜只要降雨量達標，免勘災即可獲賠付，10日至今已簽訂28張保單。

2009年莫拉克風災橫掃全台，當時屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮等沿岸養殖區災損高達7.2億元，眾多漁戶數十年積蓄一夕間化為烏有，去年梅姬與莫蘭蒂颱風再次重創，為此屏東縣府歷經2年努力，3月30日全國首張養殖漁業保單誕生。

這張保單為屏東的氣候量身打造，只要在每年5月1日至11月30日汛期與颱風期間，連續48小時累積降雨量達480毫米，東港、林邊、佳冬、枋寮等區，養殖黃鱲鰺、赤鰭笛鯛、龍膽石斑、青斑、龍虎斑與午仔魚的魚戶，就能獲理賠，降雨量達523毫米以上，更依保額比例賠付。

台灣物產保險公司指出，這份保單有別於傳統保單，只要累積雨量到達理賠標準，即可辦理賠付，免去現場勘災的繁複手續，讓養殖漁民在災後不用忙於蒐證爭取理賠，就能迅速領到保險金重建事業，截至10日已簽訂28張。

銀放索養殖漁業生產區籌備處主委，也是首批投保的養殖業代表陳佳德說，養殖業的風險在於天災與魚病等，政府在保險部分擔任推手，讓養殖企業化目標向前跨越一步，現保費為中央、地方與投保人各負擔3分之一，他建議，往後每年天災補助費用轉移至保費，會更具效益。

(中時)