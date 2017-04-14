華山集集天使站學堂 為長輩圓夢
創設於2010年的華山基金會集集天使站，7年來累計服務超過147位在地弱勢銀髮族。今天上午辦周年慶感恩茶會中，此社會關懷組織特別為在地失學的老人家舉辦1場溫馨的「華山小學堂圓夢典禮」，25名長者度過欣慰、滿足的1天。
獨居、94歲的張奶奶生命中最大缺憾，是沒有上過學校讀書。她說，童年家貧、大字不認識幾個，常常被人笑是青瞑牛；心中有說不出的難過與遺憾！能有機會讀書，是很多老人家的共同願望。
為了一圓獨居爺爺、奶奶兒時夢想，集集天使站今天辦「華山小學堂圓夢典禮」，邀請集集鎮內5位校長及幼稚園所長，指導25位長輩寫字及製作端午香包，書寫自己姓名、透過DIY體驗上學的樂趣，最後由校長頒發圓夢證書給長輩，彌補失學缺憾。
贊助這次活動的企業或單位包括一馨麵包店、兩腳詩集‧概念旅館、集集基督長老教會、集集鎮形象商圈觀光發展協會等，讓長輩們感受到集集鎮就像大家庭一般的溫馨。
華山基金會成立於1999年，為服務更多弱勢長輩，陸續在全台成立372個愛心天使站，免費提供在地失依、失能、失智長輩關懷訪視、陪醫取藥、護甲服務、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務。
該會刻正推動端午送愛給長輩之「因為有您」認助計畫，每月1250小額支持，讓獨居長輩佳節不寂寞。南投區愛心天使網部、愛心專線：049-2314922 賴先生。
(中時)
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