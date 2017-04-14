《通靈少女》郭書瑤靈媒身分曝光被霸凌

《通靈少女》郭書瑤（左）、汪建民（右）拍鬼屋戲當天碰上農曆7月15日。（HBO_Asia提供）

郭書瑤在《通靈少女》中因為在學校替亡靈超度，被同學霸凌。（HBO_Asia提供）

HBO Asia、公視首度合作的原創影集《通靈少女》已在HBO和HBO HD頻道播出2集，好評持續不斷。不常看台灣電視劇的文青、90後年輕人，紛紛在臉書及ptt推薦。今(14)日製作單位公布新預告，郭書瑤飾演的高中女生「小真」必須在校園裡的鬼屋作法，靈媒身分曝光，在校園掀起一陣騷動，導致瑤瑤遭到同學霸凌，額頭被貼符惡整，還以她的照片把教室布置成靈堂。

4月16日晚間10點播出的第3集中，小真參加的話劇社同學為了排演新戲，居然跑到校園傳說中的鬼屋，卻遇到詭異的事，小真只好出馬作法。為了排這場戲，劇組找到一處堆積雜物的廢墟，現場雜草叢生又荒涼，陰森森的感覺，十分符合劇情所需。

沒想到飾演瑤瑤閨蜜的女星鄭茵聲突然感覺頭昏，幸好當天拍的是群戲，包括飾演教官的汪建民、蔡凡熙、大鶴、向承禹、洪群鈞等男演員，以及客串演出的台大戲劇系副教授姚坤君都在場，陽氣很旺，鄭茵聲強迫自己沉住氣，專心演戲。

後來，劇組才發現當天居然是中元節「七月半」，不僅鄭茵聲身體不適，攝影機也一直當機，而且都在同一個拍攝點上斷訊，但檢查機器，卻找不到問題，才覺得有點嚴重，導演立刻請該劇文化顧問、退休靈媒索非亞幫忙溝通，才得以順利完工。

對攝影機當機的原因，瑤瑤非常好奇，曾向索非亞詢問，索非亞淡淡表示，「無形眾生也會對拍攝感到好奇，只要去打聲招呼，類似向地主借場地的概念，以禮相待就可以了。」

索非亞倒是對瑤瑤當天在廢墟拍攝手持2大把香、念咒語為亡靈超渡的戲有些緊張。她表示，除靈儀式都是寫實重現，擔心瑤瑤演得太像，會被無形眾生誤以為瑤瑤是真的做法，所以索非亞非常謹慎，一直待到凌晨5點收工，再幫瑤瑤「淨一淨」，才安心讓她回家。

(旺報)