「大台中萬人健行」6∕18大坑登場 好禮多多

「大家活力向前走！」由台灣全民運動協會共同舉辦的萬人健行大會，將於6月18日在大坑地區中臺科技大學熱鬧出發，大家呼朋引伴、攜家帶眷走出戶外，共同響應健行活動，欣賞大坑風景區綠意盎然的美景，不只鼓勵全民運動還有摸彩好康，即日起開始報名至4月25日截止，除享受全家相聚的歡樂時光，也培養全民健走習慣，運動好健康。

健走活動採預先報名，報名費每人690元，即可獲得市價980元的雙色混紗紀念T恤、市價2280元健行運動休閒鞋、市價2580高崎健行越野背包售價（當天領取）、市價3980高崎健行登山鞋入門款、頂級全碳纖維登山傘杖3980元、航太級碳纖維登山杖2980元，總價值達16780元，現場還有摸彩活動，多項好禮物超所值！

「大台中萬人健行」規畫7K健行活動讓各年齡層的大小朋友體驗參加，透過運動賽事提升民眾自主基本體能訓練，放慢生活腳步享受山林之美，順道逛逛地震紀念公園、大坑溫泉區、東東芋園、紙箱王創意園區等地，達到推廣全民休閒的目標。

帶動全台灣的人民擁有健康運動、活力有朝氣！凡超過50人以上的團體完成繳費報名，不限報名任何項目，即加贈一台日本進口「多功能塑體健身機」，隨時隨地邊運動、邊享受音樂與精采的運動賽事。

想擁有抽獎，完成繳費後即可獲得乙組抽獎序號，若活動期間內參與多場本公司主辦之賽事可重複累積。活動獎品頭獎為AUDI A1 25 TFSI（三門）乙台，市價1,120,000元；活動日期至8月31日止，並於12月「第四屆大高雄萬人城市路跑」現場抽出幸運得主！

(中時)