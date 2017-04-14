炸寒單慶生樂極生悲 二級燒燙傷住院

被鞭炮火球炸傷的學生。（周麗蘭翻攝）

慶生玩過頭，慶生反被鞭炮炸成二即傷燙傷，樂極生悲。

雲林縣有一群國中生為替同學慶生嬉戲，把鞭炮為成一圈，開玩笑要一名男同學站在中間，仿照炸寒單習俗一樣接受炮轟。

被慫恿的男學生原本害怕，但同學不斷激將「不會痛啦，外套有事而已，趕快進去」，真的以為會沒事，充當勇者接受鞭炮試煉。

等這名男同學站好，學生們點燃鞭炮，瞬間同時炸開，男同學被火球包圍，雖穿長褲、球鞋，大腿以下仍嚴重燙傷、起水泡，連夜緊急送醫，證實二級燒燙傷現仍住院治療中。

(中時)