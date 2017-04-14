宿舍搬來北部 林益全：還要多適應天氣變化

林益全日前比賽因手麻提早退場。(資料照 中央社記者張新偉攝)

富邦悍將林益全，12日比賽中打到第6局就退場，單場吞下2次三振，林益全今指出，主要是右手掌當下有點不舒服，教練也因保險起見將自己換下場，不過之後就沒事了，上場沒問題。

林益全在9日扮演球隊止敗功臣，但12日與桃猿之戰卻在比賽途中因傷下場，總教練葉君璋指出，當下聽到林益全反應他手部問題，擔心像高國輝相同的傷勢，所以馬上把他換下場。

林益全說，打擊時感覺有點麻麻被電到的感覺，不過下場休息一下，感覺血液流通後就好多了，可能是當天比賽太冷了，導致這樣的事情發生。

富邦球隊宿舍搬到北部，比賽也都以北部為主，林益全坦言，在天氣的適應上，自己還要調適，甚至搬到台北後，自己鼻子產生過敏，一早起來都要打超多噴嚏，需要慢慢適應這邊比較溼冷的天氣。

(中時電子報)