MLB》叫我「貓丁利」 馬林魚隊收養逆轉貓

馬林魚隊球團收養逆轉貓命名貓丁利。(翻攝自推特)

馬林魚隊12日主場開幕戰「亂入」球場的灰貓，如今將成為馬林魚隊一員。球隊官方推特(Twitter)將牠從「逆轉貓」，取麥汀利（Don Mattingly）名字的諧音，命名為「貓丁利」(Don Cattingly)，且被球團收養不再過野外流浪人生。

Miami Marlins（@marlins）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 6:57下午 PDT 張貼

馬林魚隊球團收養逆轉貓命名貓丁利。(翻攝自推特)

「貓丁利」最初是在12日與大都會開幕戰時現身，當時牠在外野亂竄，沿著外野牆跑還爬上電子看板，球場人員想追還追不著，不過牠出現後馬林魚隊就逆轉比賽，也讓牠有了「逆轉貓」名號，不過該場賽後灰貓就不見蹤影，但故事並未如此畫下句點。

據馬林魚隊總裁山森(David Samson) 表示，球隊最終不僅尋獲逆轉貓的下落，還被馬林魚隊球團人員收養，命名為「貓丁利」成為家貓，記者麥根尼羅(Mike Manganello)還轉述朋友的話，表示「貓丁利」相當害羞，「只有不看牠的時候才願意吃和喝東西。」

(中時電子報)