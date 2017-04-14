睡死以為發生命案 旅館人員忙報案

33歲有毒品前科的江姓男子，入住桃園市桃園區某旅館多日，旅館人員14日巡視各樓層時，發現江男房門半開、僅用鏈條扣住，從門縫看到房內非常雜亂，他躺在床上毫無動靜，怎麼叫也沒有反應，懷疑他是否已經死亡。

旅館人員趕緊向桃園警分局武陵派出所報案，警方到場時房門突然關上，員警敲門等了10分鐘，進門發現房內還留著重0.19公克的安非他命殘渣袋，江男百口莫辯，被依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時)