高雄人久等了！教父牛排明天正式開幕
看好南台灣餐飲市場潛力，「牛排教父」鄧有癸攜手H2O水晶棧酒店成立頂級餐飲品牌「CAPSTONE steakhouse」，在北高雄農16特區、巨蛋商圈成立南台灣第一家店，消息一出吸引老饕關注，假日席位已客滿。
鄧有癸指出，籌備「CAPSTONE steakhouse」歷時1年，他曾在高雄左營當兵，多年後舊地重返北高雄農16、巨蛋商圈一帶發現高樓、百貨、公司林立，不輸台北信義區，相當具有消費潛力，將先試水溫，期待未來在高雄各重點地標展店。
他說，來客消費均價約2000元，午晚餐價位從990元至3400元不等，裝潢斥資2000萬，席位90個，另有4間包廂，4月15日至17日開幕推出免費品嚐一份「豬肉界勞斯萊斯」之稱的西班牙伊比利火腿。
「CAPSTONE steakhouse」菜單內容更有達90%比例與北部餐廳品牌相同，最受歡迎的主餐，包括牛肉、鮮魚、干貝、明蝦等，都將於高雄店同步供應；特別的是，充分運用在地水果食材入菜，研發高雄店獨家餐式，未來也將與專門生魚片進口商合作，引進最新進口高檔食材。
主要以套餐方式提供消費，包含前菜、湯品、主餐、配菜和甜點，午餐和晚餐供應不同菜色選擇(午餐:前菜6選1、湯品2選1、配菜4選1；晚餐:前菜8選1、湯品3選1、配菜8選1)，午餐價位從$990元至$2,980元，晚餐價位從$1,800元至$3,400元不等，每項菜品皆可另外單點。
(中時)
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