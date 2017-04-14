金門建功嶼賞景遇漲潮 3遊客受困

金門建功嶼今天又發生遊客受困意外，消防弟兄趕赴現場救援。（李金生攝）

建功嶼與金門本島相距約500公尺，常發生遊客不諳潮汐受困。（李金生攝）

3名遊客登島受困，消防局派遣橡皮艇救援。（縣消防局提供）

金城分隊副大隊長董必文說明救援經過，提醒民眾潮汐時間。（李金生攝）

距離金門本島約500公尺的建功嶼，今（14）日近午又發生遊客登島賞景，卻因不諳潮汐受困的意外。縣消防局據報火速派船救援上岸，順利解除緊張狀況。

這也是俗稱「痲瘋礁」的建功嶼，繼2月24日之後，今年第2起遊客受困事故。當地民眾表示，金門本島岸邊原有豎立潮汐表，可供登島遊客參考，但去年遭「莫蘭蒂」颱風颳走後，就未再重新設置，讓遊客失去安全提醒和保障，希望縣府觀光處盡快處理。

今早，1男2女利用退潮時分，循石板步道登上建功嶼，後來發現海水漲潮時，已來不及離開。縣消防局在11時26分接獲金門岸巡總隊轉報，趕緊由金城消防分隊派遣橡皮艇馳赴現場救援。

由於當時海水已漲至沙岸，且下艇處又佈滿反登陸的軌條砦及石蚵樁，消防幹員基於救援安全的考量，只得涉水步行拖艇，直到脫離危險地形後，才駕駛橡皮艇登島救援，順利完成救援任務。

縣消防局長楊肅凱表示，建功嶼是距離金門本島最近的島礁，面積約500平方公尺，退潮時可經由露出的石板步道來往，但民眾登島遊玩、釣魚前應留意潮汐時間，並記得攜帶手機等通訊器材，若不慎受困島嶼，也不要慌張，應立即報案並尋找安全地方待援。

(中時)