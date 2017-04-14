全國原住民族運動會 接見表揚優秀選手和教練
全國原住民族運動會，苗縣代表隊奪得2金3銀7銅，縣長徐耀昌14日上午表揚績優選手，期勉大家再接再厲，繼續爭取佳績，一次比一次更好，他們也把獎牌獻給縣長留下光榮一頁。
運動會3月25日至3月27日在新竹縣舉行，苗栗縣參加角逐田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、負重接力、傳統摔角、傳統射箭、傳統鋸木、傳統路跑、傳統擲矛、傳統舞蹈等12項，隊職員選手241人，為歷屆參賽人數最多。
苗栗縣代表隊共計奪得2金3銀7銅，比102年1金4銅、104年2金2銀1銅進步，足見選手平時的訓練逐漸展現成果。
今天上午縣長徐耀昌在縣府2樓會議室接見績優選手，並與縣議員黃月娥、潘秋榮、泰安鄉長劉美蘭、南庄鄉長賴盛為等人頒發金、銀、銅牌選手3萬元至6000元不等的獎金。
受表揚選手，傳統路跑公開女子組金牌苗栗高中傅子欣，獎勵金2萬元；110公尺跨欄青少年男子組金牌南庄國中胡誠平，獎勵金2萬元；柔道第6級青少年男子組銀牌福興武術國中小學鍾志豪，獎勵金1萬元；擲鐵餅青少年男子組銀牌南庄國中高真一，獎勵金1萬元；傳統擲矛青少年男子團體組銀牌南庄國中高真一等4人，獎勵金3萬元。
傳統舞蹈公開混合組銅牌，獎勵金3萬元；傳統鋸木公開混合組銅牌，獎勵金3萬元；傳統擲矛青少年女子團體組銅牌絲意涵等4人，獎勵金1萬8000元。跆拳道對練46公斤級青少年女子組銅牌文林國中陳詩婕；跆拳道對練52公斤級青少年女子組銅牌泰安國中小何瑄；柔道第1級公開女子組銅牌台灣體育大學陳心怡；跳高青少年男子組銅牌南庄國中夏翔威，個人部分獎金各6000元。
(中時)
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