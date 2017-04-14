有聯繫郭泓志 葉君璋：看如何點燃他打球的火苗

郭泓志日前返台，富邦總教練葉君璋表示，有聯繫過他詢問意願。(本報資料照)

旅美左投郭泓志上周返台，所屬經紀公司今透露，有不只一支中職球隊詢問狀況，富邦總教練葉君璋指出，確實有跟郭泓志聯繫，詢問他的想法，他還在考慮。

郭泓志今年年初與教士隊簽下合約，展開重返大聯盟之路，雖然春訓表現不錯，不過日前以無法幫助球隊，自請離開，葉總日前也曾透露，郭泓志還在考慮是否繼續打球。

葉總今則回應，目前確實有跟郭泓志談過，他本人還在考慮中，感覺出來他還有想要打球的火苗，不然不會前往教士隊，就看如何去點燃他繼續上場的慾望。

(中時電子報)