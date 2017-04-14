環境關懷跨領域設計競賽 匯聚永續創意能量
行政院環境保護署舉辦「2017環境關懷跨領域設計競賽」競賽成果展，4月13日(四)至4月15日(六)在松山文化創意園區之5號倉庫展出，展出的創意作品充分展現臺灣在面對「在地困難與全球挑戰」的豐沛能量。
第1名的作品「尿布變黃金」是由吳倍任、黃思蓴與蔡昀容所設計，特別針對長照單位在尿布大量消耗的問題提出解決方案，不僅能解決廢棄尿布收集的問題，更能透過技術整合達到回收加值利用，讓護理人員能人性、輕鬆地完成收集的任務。
第2名的作品「新型牡蠣養殖浮具」是由曾子祐、張景旭、李權恩所設計，特別針對臺灣傳統蚵棚每年因颱風，導致沿海產生大量環境污染加以解決，並且針對牡蠣養殖業面臨的困境，如天然苗量不穩、風災損害與勞力人口斷層等問題，提出新型牡蠣養殖輔具設計，強調：環保永續之易拆裝模組化設計、操作安全與便利性、結合GPS攝影監視與太陽能之優化智能管理系統之功能，解決養殖產業面臨之在地困難。
第3名的作品「危機變轉機－火災逃生急救口罩」是由林雅筑所設計，藉由熱電溫差發電晶片的應用，能藉由火災發生時的環境溫度與人體溫差，其設計之火災逃生急救口罩能產生電源，驅動警報設備與LED燈照明，並整合感溫自啟器，感應到使用者體溫會即自動供應氧氣供呼吸，藉此降低火災的傷亡機率。
環保署指出，此次競賽成果展，將展示獲獎及入圍的20件優秀作品，歡迎各界踴躍參觀，見證臺灣在永續創新的豐沛能量！
相關問題可洽詢委辦單位社團法人台灣感性學會陳俊智先生，聯絡電話(07)717-2930分機7822，相關資訊亦可見競賽官網與活動FB粉絲專頁「2017環境關懷跨領域設計競賽」。
(中時)
關鍵字：環境關懷跨領域設計競賽、尿布變黃金
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