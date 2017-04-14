雲林縣畜牧場減廢設施補助 開始受理申請

收集沼氣的紅泥膠皮袋。（雲林縣府提供）

雲林縣政府逐年協助轄內畜牧場改善設備，今年度持續辦理畜禽場各項減廢再利用設施的補助，受理申請時間自4月17日至4月28日止，期限內向當地鄉鎮市公所農業課提出申請。

雲林縣長李進勇表示，除配合農委會對畜牧場設施補助外，縣府加碼於104至105年連續2年自辦畜禽舍減廢再利用設施補助，協助畜牧場進行設備更新。

合計完成水濂畜禽舍改建50場次、高床10場次、廢水回收25場次、雨污水分離16場次、除臭設施51場次、沼氣再利用設施5場、沼氣發電3場次及牛羊場降溫風扇25場次、刮糞設備8場次，計補助193場次，近40場畜禽場完成2項以上設施的改善。

農業處張世忠處長表示，本次補助項目13項、補助場次113場，項目包括第二次固液分離機、風扇系統馬達變頻器、紅泥膠皮袋、沼氣再利用、污泥馬達、除臭生物製劑、雨污水分離設施、高壓清洗機、飲用水節水系統、廢水處理曝氣機、高床肉豬舍、節水牛床等設施。

農業處表示，補助對象應符合下列各款條件：（一）本縣轄內領有合法畜牧場登記證書之禽畜牧場負責人。（二） 申請項目三年內未受中央或地方相同補助項目者。（三）申請高床肉豬舍補助之豬場須具有合法使照。

農業處呼籲名額有限，雲縣符合上述條件之畜禽業者踴躍申請，受理申請時間為106年4月17日起至4月28日止。相關申請資訊請洽農業處畜產科(05-5522525)或各地公所農業課。

(中時)