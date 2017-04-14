嘉義市表揚閱讀達人，小六生年讀百餘本書

嘉義市長涂醒哲頒獎表揚僑平國小楊祐宗。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲頒獎表揚興安國小鄭閔方。（廖素慧攝）

港坪國小校長黃金木（左）稱許蘇云諒是閱讀楷模。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲今天表揚各國中小閱讀領航員及小達人，現場並舉辦105學年度國民中小學閱讀成果展，今年北興國中從700多個學校中脫穎而出，榮獲閱讀磐石學校，僑平國小志工團也榮獲閱讀推手團體獎，5月將接受教育部頒獎。

涂醒哲表示，啟動英國閱讀年的英國前教育部長布朗奇說「閱讀就像開啟一扇通往世界的窗」，打開書頁，就能神遊世界，他自己雖然忙，每周都會抽空閱讀、充實自我，423國家閱讀日，期許小朋友養成終身閱讀、主動學習的好習慣，讓人生更寬廣。

涂醒哲頒獎表揚僑平國小楊祐宗、港坪國小蘇云諒、興安國小鄭閔方等閱讀小達人。他們也分享閱讀的樂趣。

楊祐宗說，假日常跑書店，2年來向學校借了363本書，平均兩天看1本書，全校6年級借閱書籍量第1名，最愛看雜誌裏外國風情介紹，曾獲第12屆國家地理知識大競賽全國決賽銅牌、在地文化主題研究比賽國小組冠軍。

鄭閔方是小小偵探推理書迷，最愛的書是《達文西密碼》，看得深深入迷，閱讀有助於作文，曾獲作文比賽創意獎。

蘇云諒偏好古典文學，文學造詣佳，能背誦論語等經典文學近3萬字，令人刮目相看。

(中時)