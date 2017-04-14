停業20年小鎮醫院傳靈異？ 屋主闢謠
停業20年的彰化縣二林鎮大福綜合醫院，近日在臉書社團留言指，曾看過有老婆婆在暗夜中走進醫院後消失，引發數百則留言瘋傳醫院諸多靈異傳聞，創辦人二子陳敏聰今天出面澄清，斥「心中有鬼，才會看到鬼」，駁不實傳聞。
大福醫院於1972年由陳大福創辦，緊鄰二林分駐所，三樓高建物面積300坪，因大門深鎖給人荒廢、陰森之感，網友更因此瘋傳院內有死嬰、頂樓有人自殺，鬼屋之說繪聲繪影。
前二林國中退休校長、88歲陳敏聰大笑說，自己就住在醫院旁邊，未曾感覺到異狀，醫院早年由父親與老四、老五經營，建築設計採住家與醫院共用，停業後弟弟們仍在內生活直至離世，晚輩則已陸續移居國外，建物雖無人跡但會定期找人入內清掃整理。
陳敏聰澄清，老房子一定都會有很多傳說，當年父親與弟弟開設醫院濟世救人，確實曾有病人在頂樓過世，是意外而非自殺，對於網友鬼醫院傳聞他一笑置之。
(中時)
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