白百何出軌掃到他 彭于晏沉默2天首開腔
大陸女星白百何日前被陸媒踢爆不顧有夫之婦身分，跟小鮮肉陳羽凡親密幽會，而白百何曾和多名男星合作，昔日和彭于晏緋聞也在這時被挖出，男方為護花，當時大膽回應：「我們只是太入戲了」，引發網友熱議，沉默兩天，彭于晏剛透過工作室發聲：「與白百何並無同事以外關係。」
彭于晏和白百何曾合拍電影《分手合約》，期間爆發假戲真做，白百何發文：「唯有感情有自主選擇權」又秒刪，兩人當時上節目被掀牽手時十指交扣、互動曖昧，緋聞越炒越烈，彭于晏竟解釋「只是太入戲」，給外界不少聯想空間。
隨著與白百何陳年往事近日被挖出熱炒，彭于晏剛剛首度發聲明表示針對緋聞等事件他們一貫選擇正面回應，「經紀團隊已多次澄清彭于晏與白百何並無同事以外關係，此次仍遭扭曲報導，我們對此表示遺憾與不滿。工作室今以律師函再次正式澄清，懇請媒體相關從業人員了解。未來，我們不再容忍惡意引用錯誤傳聞的行為。」
(中時電子報)
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