雙城論壇不中斷 上海市台辦主任拜訪柯文哲

台北-上海雙城論壇預計6月登場，雖然兩岸關係冷，但日前北市副市長鄧家基前往上海，幾已確定論壇仍將順利舉辦，上海市台辦主任李文輝今拜訪台北市長柯文哲，討論論壇細節。

李文輝今下午拜訪柯文哲，雙方十分低調，據悉北市府還特別安排李走市長室通道，避開守候媒體。據了解，李文輝與另外3名幕僚一起拜訪柯文哲，李是層級最高的官員，北市府方面則由柯文哲、秘書長蘇麗瓊、國際事務委員會執行長饒慶鈺等3人接待。

北市府發言人劉奕霆會後受訪表示，雙方針對今年雙城論壇舉辦的時間、場地、主論壇與分論壇內容等，進行約1小時會談，但因才剛開始討論，細節要待幕僚確認後，才會對外公布。

媒體追問，雙方是否談及維安問題，或是希望特別在主題上聚焦今年舉辦的世大運？劉奕霆表示，各方面都有談到，而台北即將舉辦2017世大運，確實希望屆時可以到上海看一些場館設施，不過這方面還在洽談。

因這次拜會全程保密到家，即使媒體守候在市長室外將近3小時，最後仍未見到李文輝，是否考量人身安全才有此安排？劉奕霆否認，強調這是禮貌性拜會，所以沒公開，也未在會談中談及李明哲事件。

(中時)