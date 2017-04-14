《時來運轉》拜仁心繫歐冠 藥廠有機可趁？
德甲聯賽16日凌晨將由球迷暱稱的「大拜」拜仁慕尼黑對上「小拜」勒沃庫森，勒沃庫森近7輪只拿1勝，實力上難以抗衡拜仁，但拜仁剛在歐冠8強首回合不敵皇家馬德里，心繫下周第2回合能否翻盤，讓戰況更加撲朔迷離。
「大拜」拜仁（Bayern）其實是德語的巴伐利亞，也就是慕尼黑所在的自由邦；「小拜」拜耳（Bayer）則是著名的國際藥廠，也就是勒沃庫森隊的母企業。由於拜耳支持球隊超過20年，符合德甲特例，在俱樂部可以擁有過半的投票權，也可以在隊名冠上企業名稱。
從1996年驚險保級之後，勒沃庫森在德甲共獲1214分，僅次於拜仁，9季排名前3也和多特蒙德並居第2，僅次於拜仁的19季。可以說，小拜也是大拜近年最主要的競爭者之一，只是不同於拜仁和多特，大、小拜的關係一直不錯。
只是「藥廠」本季表現不佳，在歐冠16強遭上季亞軍馬德里競技淘汰，德甲方面於上輪0比1兵敗萊比錫後，排名也跌到第12位。聯賽剩下最後6輪，藥廠和降級區仍有6分距離，保級問題不大，但與德甲第6也差6分，下季歐戰門票也幾乎無望。
就實力來看，藥廠此役難與拜仁抗衡，但戰績上他們幾乎沒有壓力，拜仁的考驗則非德甲，而是3天後的歐冠8強第2回合，能否在馬德里的伯納塢球場，扭轉首回合主場1比2落敗劣勢。如果拜仁在陣容上略有保留，藥廠就有機會爆冷。
上周對多特「梅開二度」，卻因肩膀受傷而缺席歐冠8強首回合的德甲金靴萊萬多斯基（Robert Lewandowski），對藥廠之戰應不會冒險出賽。少了這位本季德甲攻入26球的射手，勒沃庫森後防壓力會減輕不少。
★運彩投注推薦
拜仁上次打完歐冠16強回到德甲，就在客場遭柏林赫塔1比1逼和，這次8強兩戰前後夾擊壓力更大，失分可能性更高，拜仁客勝或和局都是彩迷可以考慮的選項。大小分部分，勒沃庫森本季進42球卻也丟44球，很容易踢出高比分賽事，更何況是對上攻擊點眾多的拜仁，建議可朝總和3球以上布局。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範