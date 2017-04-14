老婦摔得一身泥 警助清洗助返家
屏東一名住萬丹的69歲方姓老婦，每天都騎腳踏車到東港市場販售自家種的青菜，不料日前傍晚她返家，在新園鄉新南路新惠宮牌樓附近摔進路旁的大排水溝，全身沾滿水溝爛泥，東港分局員警獲報後，載老婦到附近商家清洗並換衣服，再通知方婦丈夫接返家。
住在屏東萬丹鄉新鐘村的方婦，每天清早都騎著腳踏車，載著自家栽種的蔬菜到近13公里遠的東港市場販售，直到賣完才收拾返家，且每次都到晚間6、7點才到回家，不料日前卻在返回萬丹途中，於新園鄉新南路新惠宮牌樓附近摔進大排水溝。
路人嚇得趕緊報警，東港分局新園分駐所警員李昭慶與救護人員到場後，發現方婦並無大礙沒有明顯外傷，只是她身體和衣物都沾滿水溝泥濘，眾人便將載她到附近的商店店家借用清水清洗衣物及身體，並換穿衣物，也聯絡婦人的丈夫載老婦回家。
婦人丈夫向警方表示，可能恰巧當天還沒吃晚餐，體力及精神不濟加上夜間視線不良，才在返家途中摔進水溝裡，也感謝路人和員警的幫忙，妻子才能順利返家。
(中時)
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