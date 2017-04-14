雨後居家環境勤打掃 出國防蚊措施不可少
近日氣候陰晴不定，降雨容易造成環境容器積水急速增加，易孳生登革熱病媒蚊，屏東縣衛生局呼籲民眾做好居家環境自主管理，於下雨後一周內應主動巡視住家戶內外環境衛生，進行疏通雨水槽，並落實「巡、倒、清、刷」防疫四步驟，清除家戶內外積水容器，勿儲存雨水，若有蓄水則需妥善密蓋，防止降雨積水孳生病媒蚊，唯有全民動員清除孳生源，才是防範登革熱的最佳利器。
依據疾病管制署統計，今年截至4月13日登革熱境外移入個案67例及茲卡病毒感染症1例，雖為境外病例，但不可掉以輕心，民眾前往登革熱或茲卡病毒感染症流行國家旅遊或探親，需提高警覺務必全程做好自我保護防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、塗抹衛福部核可防蚊藥劑。
返國入境時，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛或出疹等登革熱及茲卡病毒感染症疑似症狀，應於國際機場或港口主動向檢疫人員通報；返國後兩周內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史。
(中時)
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